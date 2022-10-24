Челябинск, 24 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отданы шестеро участников межрегиональной группы наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Среди них двое челябинцев и шестеро жителей Омска. Им вменяют покушение на сбыт наркотических средств. По данным следователей, в Челябинской и Тюменской областях у соучастников изъяли более трёх килограммов нарковещества. А затем обнаружили ещё пять килограммов такого же синтетического наркотика.

Установлено, что тайники находились в Югре, а также Омской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Суда соучастники ждут в СИЗО.