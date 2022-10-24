Кабул, , 15:45 — REGNUM Аналитический центр Стимсона опубликовал статью, в которой говорится, что сообщения о принудительных браках официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков движения с женщинами и девушками поступают со всего Афганистана.

Афганские женщины DVIDSHUB

По данным центра, в результате широкомасштабного экономического кризиса также увеличивается количество детских браков. Организация указала на изданный некоторое время назад указ, приписываемый лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулле Ахундзада, в котором он запрещал принудительные браки.

Этот указ, изданный в декабре 2021 года, был обнародован, когда появились сообщения о принудительных браках с женщинами и девушками.

Журнал «Дипломат» в своём репортаже привел историю женщины, которую насильно выдали замуж за одного из боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам женщины, боевик пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, он изнасилует её и убьёт её детей.

Несколько месяцев назад студентка-медик Илаха Делаварзай рассказала, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию и жестокому обращению со стороны Саида Хости, бывшего пресс-секретаря Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она сказала, что после изнасилования Саид Хости вынудил её выйти за него замуж.

Миссия ООН в Афганистане незамедлительно отреагировала на этот вопрос и подчеркнула, что виновные в нарушениях прав женщин должны быть привлечены к ответственности.

Исследовательский центр Стимсона, однако, говорит, что вопреки распоряжению лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщения о принудительных браках поступают со всего Афганистана. Руководство движения, похоже, не чинит этому никаких препятствий.

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