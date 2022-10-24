Москва, , 15:40 — REGNUM Рост объёма выдачи ипотечных кредитов в России вполне объясним, так как некоторым категориям гражданам обещаны значительные средства, которых вполне должно хватать на первоначальный взнос по ипотеке, особенно это касается регионов с относительно низкой стоимостью жилья, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Например, приданым Росстата во II квартале 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке в ряде субъектов не превышала 100 тысяч рублей: в Марий Эл — 57 тыс. руб, Ульяновской области — 77,5 тыс. руб., Пензенской области - 83,5 тыс. руб.

Предварительный прогноз ЦБ РФ не настолько оптимистичен: 2,4% и в основном за счёт льготных программ. Важно, что доля тех заёмщиков, которые оценочно могли приобретать потребительский кредит для финансирования первоначального взноса снизилась с 6,1% до 3,9%.

Дом. рф потенциал первичного рынка оценивает ещё выше: стоимостной объём выданной ипотеки на первичном рынке в сентябре вырос на 63%, правда и в оценке дом. ру это произошло за счёт снижения вторичного рынка», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России объёмы выдачи ипотеки в банках поднялись до 414,9 млрд рублей, показав рост на 21% и приблизившись к рекордным показателям 2022 года.

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