Херсон, , 15:38 — REGNUM Тайник с боеприпасами выявлен в районе Алешек Херсонской области 24 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обнаруженный арсенал Пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области

Тайник был выявлен в ходе обследования местности. В схроне находилось 33 выстрела для ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), два выстрела и два пороховых заряда для противотанкового гранатомета, 162 патрона различных калибров, в том числе 12,7 мм, 30 мм снаряд, пистолет Reck, четыре снаряженных взрывчаткой элемента динамической защиты.

Правоохранители установили, что тайник оборудовал бывший участник АТО/ООС 1969 г. р., не имеющий определенного места жительства. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонские полицейские обнаружили мину со взрывателем, спрятанную в холодильнике в одном из зданий в Каланчаке.