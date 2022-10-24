Ереван, 24 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 октября прибудет в Ватикан с официальным визитом. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«В папской базилике Санта-Мария-Маджоре Арарат Мирзоян примет участие в Святой Мессе «‎Мир для Армении"», — отметил Унанян.

Он также сообщил, что главу МИД Армении в Ватикане примут высокопоставленные официальные лица Ватикана и Святого Престола и Мальтийского ордена.

Стоит отметить, что Ватикан признаёт геноцид армян в Турции в период с 1915 по 1923 год.