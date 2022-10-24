Казань, , 15:36 — REGNUM В Татарии ночью 25 октября местами ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Во вторник, 25 октября, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…—3 ˚С, днем ожидается 0…+5 ˚С. На отдельных участках дорог образование гололедицы.

В следующие два дня, 26–27 октября, под влиянием тылового гребня антициклона в Татарии прогнозируется спокойный характер погоды. Существенных осадков не ожидается. Температуры воздуха по ночам опустятся до +1…—6 °С, днем повысятся до —1…+5 °С.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области 25−28 октября сохранится неустойчивая погода. В начале недели ожидаются осадки в виде дождя, во второй половине недели — в виде дождя и мокрого снега.

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