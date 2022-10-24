Грозный, 24 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Чечне произошли перемены в кадровом составе правительства. В отставку ушел бывший заместитель председателя Эльхан Сулейманов, пишет «Кавказ Пост». По данным портала, чиновник написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы уже подписал его.

Kojven-95.ru Эльхан Сулейманов

Отметим, подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступило.

Напомним, Эльхан Сулейманов первоначально был приглашен в Чечню в качестве главного врача республиканского онкологического диспансера. Позже он был назначен министром здравоохранения, на этом посту он успешно решал задачи в период пандемии коронавируса. В 2021 году Сулейманов был назначен вице-премьером.