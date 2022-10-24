Москва, , 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие пройдёт 25 октября в режиме видеоконференцсвязи. В ходе заседания будут обсуждаться вопросы обеспечения потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Как сообщало ИА REGNUM, также в графике Владимира Путина встреча с президентом Гвинеи-Бисау.