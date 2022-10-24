Амстердам, , 15:36 — REGNUM С февраля 2022 года власти Нидерландов освободили десятки компаний из своей страны от исполнения антироссийских санкций. Об этом 24 октября сообщает нидерландский телеканал RTL Nieuws.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается что министерствам иностранных дел, финансов, инфраструктуры и образования разрешено предоставлять исключения из санкций, чтобы обеспечить определенную гибкость и с начала спецоперации они предоставили уже 91 исключение из соблюдения санкций против РФ.

Также указывается, что только министерство климата и энергетики Нидерландов было выдано 25 разрешений на получение энергии от бывших компаний Газпрома и эти исключения касаются 150 компаний и организаций, а также муниципалитетов и школ.

При этом уточняется, что министерство внешней торговли страны выдало 18 исключений по сотрудничеству ЕС с Россией «по гражданским вопросам», а нидерландский минфин выдал 13 исключений для замороженных активов или товаров из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе и золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада.