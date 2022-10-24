Париж, , 15:35 — REGNUM Цены на фуа-гра в праздничный сезон вырастут примерно на 25%, по данным представителей различных профессий, из-за птичьего гриппа и роста производственных затрат, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным межпрофессионального комитета во Франции, рост цен составляет от 50 до 80 центов за 40-граммовый ломтик. Поэтому необходимо будет переплатить от 1,25 до 2 евро за блок фуа-гра весом 100 грамм.

Как и везде, заводчики птиц не застрахованы от резкого роста производственных затрат, особенно на корма для животных, которые сильно сказываются на счетах. Межпрофессиональный комитет указывает на 30-процентное увеличение общей стоимости производства фуа-гра за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Рост цен также объясняется сокращением производства. Производство должно упасть в этом году на 30-35%, по оценке комитета, из-за вспышки птичьего гриппа, который серьезно затронул гусиные и утиные фермы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше объявила о предстоящем внедрении «гарантии на электроэнергию» для компаний, которая «позволит оплатить часть счета».

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