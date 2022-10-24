Кабул, 24 октября 2022, 15:38 — REGNUM Пресс-секретарь Комиссии по связям с деятелями временного правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик объявил, что на сегодняшний день в Афганистан вернулись 370 бывших должностных лиц. Об этом сообщает «Шафакна Афганистан».

Кандагар, Афганистан
Кандагар, Афганистан
Wings of Destiny Social Media Team

«Комиссия продолжит свою деятельность до возвращения на родину последнего афганца», — заявил Васик.

Васик уточнил, что среди людей, возвращающихся в страну, есть министры, члены парламента, сотрудники национальной безопасности, журналисты и видные политические деятели.

На вопрос о бывшем президенте Васик, ссылаясь на то, что контактные телефоны для координации были объявлены ранее, сказал, что Ашраф Гани до сих пор с комиссией не связывался.

«Мохаммед Исмаил Хан также попросил правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешить остаться в Афганистане, но вместо того, чтобы достойно жить в своей стране, он уехал за границу», — продолжил он.

«В нынешнем правительстве Афганистана работают знающие и опытные люди, которые возвращаются в страну, и они могут снова выезжать за пределы Афганистана», — подчеркнул Васик.

Отвергая заявление о запрете на выезд Абдуллы Абдуллы, бывшего председателя Высшего совета примирения Афганистана, представитель Комиссии сказал: «Ходят слухи, что Абдулла Абдулла не имеет права на выезд. При этом он несколько раз выезжал за пределы Афганистана и снова возвращался».