* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:38 — REGNUM Пресс-секретарь Комиссии по связям с деятелями временного правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик объявил, что на сегодняшний день в Афганистан вернулись 370 бывших должностных лиц. Об этом сообщает «Шафакна Афганистан».

Кандагар, Афганистан Wings of Destiny Social Media Team

«Комиссия продолжит свою деятельность до возвращения на родину последнего афганца», — заявил Васик.

Васик уточнил, что среди людей, возвращающихся в страну, есть министры, члены парламента, сотрудники национальной безопасности, журналисты и видные политические деятели.

На вопрос о бывшем президенте Васик, ссылаясь на то, что контактные телефоны для координации были объявлены ранее, сказал, что Ашраф Гани до сих пор с комиссией не связывался.

«Мохаммед Исмаил Хан также попросил правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешить остаться в Афганистане, но вместо того, чтобы достойно жить в своей стране, он уехал за границу», — продолжил он.

«В нынешнем правительстве Афганистана работают знающие и опытные люди, которые возвращаются в страну, и они могут снова выезжать за пределы Афганистана», — подчеркнул Васик.

Отвергая заявление о запрете на выезд Абдуллы Абдуллы, бывшего председателя Высшего совета примирения Афганистана, представитель Комиссии сказал: «Ходят слухи, что Абдулла Абдулла не имеет права на выезд. При этом он несколько раз выезжал за пределы Афганистана и снова возвращался».