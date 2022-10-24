Москва, 24 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России обладает данными о контактах Зеленского с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия. Об этом 24 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«Располагаем сведениями о контактах офиса [главы киевского режима] с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — заявил он на брифинге.

Он добавил, для этого на территории б. УССР имеется соответствующая производственная база и научный потенциал.