Москва, , 15:32 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал «информационной бандеровщиной в чистом виде» получившие широкий резонанс экстремистские высказывания тележурналиста Антона Красовского в адрес населения б. УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Недопустимо забывать, с кем и с чем мы сражаемся на [б. УССР]. Бандеровщина — это когда люди виновны в том, что не так думают или не на том языке говорят. Бандеровщина — это когда «высокая» (как кому-то кажется) цель оправдывает любые — в том числе самые бесчеловечные — средства. И если человек, считая себя патриотом России, мыслит так же, он ничем от бандеровца не отличается. Бороться с карателями и палачами, уподобляясь им, — путь к поражению, и не только нравственному», — заявил Миронов.

По его мнению, противостояние киевскому режиму — не повод для любования своей патриотичностью и упражнений в словесной «крутости», что вошло в моду у некоторых блогеров и журналистов.

«Привычка к бесконечному «хайпу» и безответственному трепу и привела к тому, что мы услышали в эфире государственного телеканала из уст одного из его руководителей. Это часть той расхлябанности и разболтанности, которая сегодня проявляется в большом и малом — и в ходе мобилизации, и в снабжении армии, и в информационной политике — всего того, от чего надо срочно избавляться», — заключил Миронов.

Журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях. «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей… Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — сказал он.

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