Тель-Авив, Израиль, , 15:31 — REGNUM На следующей неделе, 1 ноября в Израиле пройдут пятые за последние три года парламентские выборы. В Кнессете 120 депутатских мест, нужно иметь хотя бы 61 голос, чтобы сформировать коалицию. На сегодняшний день нет потенциальной коалиции, которая может набрать 61 мандат, говорят эксперты.

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«За 10 дней до выборов расклад политических сил в Израиле остается патовым», — отметил президент израильского Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), эксперт НОМ Александр Цинкер.

«Праворелигиозный лагерь во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху наиболее близок к успеху. С другой стороны, есть «блок перемен», который возглавляет нынешний премьер-министр Яир Лапид. Правда, по данным опросов, у него не получается собрать коалицию.

Есть ещё один претендент на должность премьера, министр обороны Бени Ганц, который возглавляет список «Государственный лагерь». По опросам он набирает порядка 10-12 мандатов, но у него есть определенный шанс объединить вокруг себя другие партии. Тогда это будет компромиссное решение. Вполне возможно, что Ганц с главой «Ликуда» Нетаньяху создадут ротационное правительство.

Как и несколько прошлых выборов, эти выборы проходят не в виде борьбы партийных, идеологических программ. Борьба идёт между двумя блоками, «блок за Нетаньяху» и «блок против Нетаньяху», — отмечает эксперт.

«Говоря об отношении Израиля к противостоянию России и [киевского режима], перефразирую европейских политиков прошлого века. У Израиля нет постоянных друзей или постоянных врагов, у Израиля есть постоянные интересы. Основной интерес — обеспечение безопасности своих граждан.

С одной стороны, Израиль не присоединился к санкциям против России, хотя испытывает давление США и Евросоюза. С другой, Израиль отказывается направлять вооружение [киевскому режиму].

Израиль понимает необходимость долгосрочных отношений с Россией, в то же время — Израиль оказывает гуманитарную помощь [бывш. УССР].

Может ли что-то измениться в политике Израиля после выборов? За 32 года, прожитых в Израиле, я убедился: независимо от того, «правые» или «левые» у власти, основная направленность политики Израиля не претерпевает кардинальных изменений. Есть определенные нюансы — с какими-то странами мы сходимся ближе, с кем-то расходимся. Например, когда в США к власти пришел Обама, у нас не складывался диалог, по вопросам палестино-израильских отношений существовало определенное непонимание. Когда Нетаньяху занимал кресло премьер-министра, у него с президентом Владимиром Путиным была, как тут говорят, «химия», хорошее взаимопонимание.

Вполне возможно, если к власти опять придет Нетаньяху, новое правительство займет более определенную позицию в противостоянии России и [киевского режима], а диалог с Россией станет более активным», — подчеркнул Александр Цинкер.