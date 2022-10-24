Красноярск, 24 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Решение о том, что отцы троих детей не подлежат частичной мобилизации губернатор Красноярского края Александр Усс назвал правильным. Мобилизованные красноярцы, входящие в данную категорию, вскоре вернутся домой.

Администрация Бузулука Частичная мобилизация

«Поручил краевому военкому незамедлительно обеспечить возвращение домой наших земляков, которые входят в эту категорию, — сообщил Усс в своём телеграм-канале. — Органы местной власти должны оперативно составить соответствующие списки и направить их в военкоматы».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что многодетные отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации. Он пообещал контроль со стороны депутатов.

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