Херсон, , 15:31 — REGNUM Мину со взрывателем в холодильнике обнаружили в одном из домов пгт. Каланчак Херсонской области сотрудники полиции, сообщили 24 октября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

Находки херсонских полицейских Пресс-служба ГУ МВД Херсонской области

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов осматривали помещения в одном из зданий в пгт. Каланчак. В холодильнике правоохранители обнаружили тактических мешка, в которых находились мина ОЗН-72 со взрывателем в рабочем состоянии, форму СБУ, тактический свитер зеленого цвета, а также карту местности с отметками.

По данному факту полиция проводит проверку.