Ульяновск, , 15:31 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области государственное предприятие погасило 6 млн рублей долга за газ после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство по итогам проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным прокуратуры, областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» не оплачивало в полном объёме счета по поставке природного газа, хотя ресурсоснабжающая организация выполняла свои договорные обязательства.

По данному факту прокурор Сенгилеевского района внёс представление генеральному директору предприятия. Правоохранители отмечают, что более 6 млн рублей долгов за поставленные коммунальные ресурсы погашены.

Отметим, что с 24 по 28 октября прокуратурой Ульяновской области проводится «горячая линия» по вопросам обеспечения теплом домов и социальных учреждений. Принимаются, в частности, обращения о перебоях в теплоснабжении, бездействии управляющих и ресурсоснабжающих организаций, холоде в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в 2022 году на газификацию из регионального бюджета выделено 230 млн рублей.