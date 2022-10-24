Москва, , 15:31 — REGNUM Предстоящей зимой ЕС с большой вероятностью столкнётся с рекордным ростом цен на газ и, следовательно, на электроэнергию. Причины этого связаны не только с сокращением или полным прекращением поставок природного газа из России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Электроэнергия vestikavkaza.ru

«Неуклонно растут цены на СПГ. Кроме этого, увеличиваются ставки фрахта на его перевозку, дефицит танкеров также вносит свою лепту в динамику цен (по данным Балтийской биржи ставки спот на танкеры с начала года увеличились в шесть раз).

Подготовка к зиме и борьба с национальной инфляцией — причины сокращения поставок СПГ в Европу из Китая и США. Власти Китая запретили своим государственным компаниям перепродавать в Европу СПГ, закупленный ранее в России со скидками.

В рамках борьбы с инфляцией американские поставщики СПГ могут сократить его продажи в Европу. В то же время уже сейчас европейские газовые хранилища вынуждены чередовать дни, когда они занимаются закачкой газа, с днями поставки газа своим потребителям.

Таким образом, факторов, способствующих снижению цен на газ для европейских потребителей, в настоящее время нет.

Даже в условиях тёплой зимы в странах Европы сокращение потребления газа и электроэнергии, к которому призывают европейские лидеры, не способно оказать заметного влияния на цены», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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