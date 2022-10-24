Москва, 24 октября 2022, 15:31 — REGNUM Предстоящей зимой ЕС с большой вероятностью столкнётся с рекордным ростом цен на газ и, следовательно, на электроэнергию. Причины этого связаны не только с сокращением или полным прекращением поставок природного газа из России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Электроэнергия
Электроэнергия
vestikavkaza.ru
«Неуклонно растут цены на СПГ. Кроме этого, увеличиваются ставки фрахта на его перевозку, дефицит танкеров также вносит свою лепту в динамику цен (по данным Балтийской биржи ставки спот на танкеры с начала года увеличились в шесть раз).
Подготовка к зиме и борьба с национальной инфляцией — причины сокращения поставок СПГ в Европу из Китая и США. Власти Китая запретили своим государственным компаниям перепродавать в Европу СПГ, закупленный ранее в России со скидками.
В рамках борьбы с инфляцией американские поставщики СПГ могут сократить его продажи в Европу. В то же время уже сейчас европейские газовые хранилища вынуждены чередовать дни, когда они занимаются закачкой газа, с днями поставки газа своим потребителям.
Таким образом, факторов, способствующих снижению цен на газ для европейских потребителей, в настоящее время нет.
Даже в условиях тёплой зимы в странах Европы сокращение потребления газа и электроэнергии, к которому призывают европейские лидеры, не способно оказать заметного влияния на цены», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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