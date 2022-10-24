Калининград, , 15:30 — REGNUM К январю 2023 года будут завершены строительно-монтажные работы онкологического центра в Калининграде. Об этом по итогам посещения стройки заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы в январе грядущего года», — уточнил губернатор.

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Также он добавил, что внутри уже почти готовы отделочные работы, а снаружи благоустройство. Кроме того, завершается подготовка специальных кабинетов для тяжелого оборудование. На строительной площадке работают около 700 человек.