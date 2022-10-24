Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Жители, организации и предприятия Ленинградской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали для помощи мобилизованным и добровольцам более 60 млн рублей, сообщили 24 октября в пресс-службе областной администрации.

Помощь мобилизованным Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всем, что необходимо по нормативу, военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми мы можем помочь. Это то, что позволяет чувствовать себя комфортно на службе, например, оборудование для создания условий быта, медикаменты», — сказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что в области создана четкая система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами, созданными по инициативе Ленобласти, и госпиталями.

Командование подразделений, где проходят службу жители региона, через вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина и спецпредставителя в зоне СВО Сергея Мачинского передаёт заявки о необходимом материальном имуществе. Область формирует и поставляет в части всё запрашиваемое.

Глава региона подчеркнул, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж», а сбор вещей — через районные добровольческие штабы «МыВместе».

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