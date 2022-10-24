Москва, 24 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Кремля.

(сс) Vice-Presidência da República Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

Отмечается, что переговоры состоятся 25 октября в Москве.

«Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике», — говорится в сообщении.

Президент Гвинеи-Бисау также является председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Путин обсудит с ним вопросы развития взаимодействия России и ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который запланирован на июль 2023 года в Санкт-Петербурге. Напомним, первый саммит прошёл 23–24 октября 2019 года в Сочи.