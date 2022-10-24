Ереван, 24 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Заседания членов комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на первую неделю ноября. Об этом «Общественному телевидению» сообщили в офисе вице-премьера Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным журналистов, встреча должна пройти в Брюсселе. До этого комиссия собиралась дважды: в мае и в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев обязательным условием мирного соглашения называет взаимное признание территориальной целостности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это будет возможно, когда азербайджанская сторона покинет армянские «суверенные земли».