Белград, 24 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает на установление мира в Европе. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич провёл встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко. В ходе мероприятия он заявил, что сербское руководство надеется на установление мира в Европе.

Также стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово и Метохии.