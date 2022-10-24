Уфа, , 15:30 — REGNUM Оперуполномоченного заподозрили в незаконном разглашении персональных данных за денежное вознаграждение в Уфе. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Персональные данные TheDigitalWay

По версии следствия, имеющий доступ к информационной базе данных МВД Башкирии фигурант уголовного дела незаконно, за денежное вознаграждение передавал посредством интернет-мессенджера через родственника своей супруги третьему лицу персональные данные запрашиваемых граждан, включая полные ФИО, адреса, телефонные номера, государственные номера автомобилей, сведения о недвижимом имуществе и другие.

Сообщается, что эти данные отнесены к охраняемой законом сведениям, доступ к которым ограничен. Данный факт был выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии.

По данному факту в отношении 37-летнего оперуполномоченного отдела «К» бюро специальных технических мероприятий МВД по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.