Москва, , 15:26 — REGNUM В Совфеде слова журналиста Антона Красовского о детях назвали абсолютно недопустимыми.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Все то, что он там несёт, именно несёт в каком-то угаре, абсолютно недопустимо, возмутительно, достойно осуждения, тем более, что я абсолютно уверен, что Красовский так не думает», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Решение RT приостановить сотрудничество с ним — абсолютно верное, убежден сенатор.

«Надеюсь все сделают выводы из этой ситуации, в первую очередь Антон», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях. «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей… Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура проведет проверку высказывания Красовского о детях

Читайте развитие сюжета: Высказывания Красовского назвали «бандеровщиной в чистом виде»