Москва, 24 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Совфеде слова журналиста Антона Красовского о детях назвали абсолютно недопустимыми.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Все то, что он там несёт, именно несёт в каком-то угаре, абсолютно недопустимо, возмутительно, достойно осуждения, тем более, что я абсолютно уверен, что Красовский так не думает», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Решение RT приостановить сотрудничество с ним — абсолютно верное, убежден сенатор.

«Надеюсь все сделают выводы из этой ситуации, в первую очередь Антон», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Антон Красовский попросил прощения за высказывание о детях. «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей… Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — сказал он.