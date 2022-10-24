Урюпинский район, Волгоградская область, 24 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Из станицы Михайловской Волгоградской области в район проведения специальной военной операции отправились казаки Всевеликого войска Донского. Добровольцы прошли боевое слаживание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества 24 октября.

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Отправку казаков-добровольцев предварил молебен в храме святого Николая Чудотворца в Михайловке. Молебен о победе российского воинства, о благословении тех, кто уходит в зону боевых действий, провёл руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и казачеством иерей Алексий Муркин. Он благословил каждого воина крестом и окропил добровольцев святой водой.

На площади перед храмом казаков напутствовали руководители города и атаманы Усть-Медведицкого казачьего округа.