Владикавказ, 24 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Северной Осетии реализуется крупный инвестиционный проект по строительству всесезонного курорта «Мамисон». На финансирование работ будет направлено около 19 млрд рублей. При запуске курорта в эксплуатацию будут трудоустроены около 3 тыс. человек. Об этом доложил в ходе еженедельного аппаратного совещания в правительстве республики первый замминистра экономического развития РСО-Алании Олег Быкадоров.

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

«Планируемая стоимость проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» составляет порядка 19 млрд рублей. На первоначальном этапе предстоит <…>создать более 700 мест размещения. Будет создано около трех тысяч рабочих мест, — заявил замминистра.

По словам Быкадорова, в план реализации проекта на первом этапе входят также строительство двух канатных дорог, горнолыжных трасс и сноупарка, сооружение инженерной защиты территории, благоустройство. Все эти работы должны быть завершены в 2024 году.

Как ранее сообщил генеральный директор АО «Кавказ. РФ Хасан Тимижев, «в перспективе «Мамисон» может стать альтернативой грузинскому курорту «Гудаури».