Курск, 24 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Курской области осталось восстановить 27 частных домов, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, об этом 24 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Курской области В Курской области устраняют последствия обстрелов ВСУ

За последнюю неделю в приграничных районах области отремонтирована кровля четырёх домов и одной хозпостройки, заменены десять окон, ремонтные бригады установили четыре стеклопакета и остеклили 17 кв. м деревянных окон. Также установлено 17 м заборов, четыре двери, уложено 9 кв. м керамогранитной плитки.

«С учетом разрушений, зафиксированных после обстрела 6 октября, осталось восстановить 27 частных домов. Необходимо отремонтировать 12 фасадов, а также 18 кровель жилых домов и семь на хозпостройках, восстановить поврежденные заборы в 21 хозяйстве», — уточнили в пресс-службе.

С начала спецоперации в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 19 многоквартирных и 307 частных домов, два магазина, пять объектов социальной и культурной сферы.