Москва, 24 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На данный момент у России нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на территорию б. УССР после сообщений Москвы о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается заявления (представителя киевского террористического режима Дмитрия) Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов — у меня такой информации нет», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что ему известно только о том, что отправлявшийся в тот момент в зарубежную поездку Гросси получил такую просьбу Киева и пообещал её рассмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что информация о подготовки киевским режимом провокации с «грязной бомбой» была перепроверена по соответствующим каналам и не является пустым подозрением.