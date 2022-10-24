Москва, 24 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В условиях мировой рецессии и надвигающегося глобального экономического кризиса, следовало бы увеличить долю золота в международных резервах ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«В перспективе ожидается увеличение доли юаня в международных расчётах и снижение евро. Таким образом, есть среднесрочные перспективы укрепления юаня к доллару, а соответственно, резервирование в юанях может быть неплохой тактикой российского ЦБ. Однако в условиях мировой рецессии и надвигающегося глобального экономического кризиса следовало бы увеличить долю золота в международных резервах ЦБ. Вполне вероятно, что до конца года курс юаня ещё несколько снизится в пределах от текущих значений на 3-4%, так как ФРС, скорее всего, продолжит повышать ставку до конца года», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс юаня снижается к доллару в результате укрепления доллара ко всем основным валютам вследствие повышения ставки ФРС.