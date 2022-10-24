Саратов, , 15:31 — REGNUM В Саратовской области 25−28 октября сохранится неустойчивая погода. В начале недели ожидаются осадки в виде дождя, во второй половине недели — в виде дождя и мокрого снега, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, выпадение осадков смешанного типа ухудшит видимость на дорогах, приведет к образованию в северных районах Саратовской области временного снежного покрова, гололедицы.

В ночь на вторник, 25 октября, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем осадков не ожидается, потеплеет до +9 °C.

В среду, 26 октября, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 3 до 10 м/с. Минимальная температура воздуха составит минус 4 °C, максимальная — +7 °C.

В четверг, 27 октября, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами умеренные. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура воздуха ночью составит —3…+2 °C, днем — +1…+6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в течение всей недели прогнозируется дождь с небольшим снегом, с понижением ночных температур до —2…—4 °C.

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