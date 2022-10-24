Москва, 24 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Курс юаня снижается к доллару в результате укрепления доллара ко всем основным валютам вследствие повышения ставки ФРС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал решение Народного банка Китая вновь понизить курс юаня.

Xuexueyingwen.com Юань

«Курс юаня снижается к доллару в результате укрепления доллара ко всем основным валютам вследствие повышения ставки ФРС. Например, японская иена снизилась до исторических минимумов. Китайский регулятор старается удержать курс юаня, что даёт определенные результаты и держит уровень волатильности юаня в пределах 15%. Китайский юань будет оставаться менее волатильным к доллару, чем, например, евро», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что снижение курса юаня — это очередная попытка экономических властей КНР стимулировать экспорт китайской продукции.