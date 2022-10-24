Кемерово, , 15:22 — REGNUM В Кемерове продолжается строительство автотрассы в объезд города. По словам властей, она разгрузит дороги и отразится на качестве атмосферного воздуха в областной столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Стоимость проекта довольно-таки высокая — 53,6 млрд рублей, — заявил руководитель дирекции автодорог Кузбасса Олег Шурыгин. — В прошлом году мы приступили к подготовительным работам. Это очистка полосы от леса, снятие растительного слоя. В 2022 году непосредственно приступили уже к строительству этой дороги. Подрядчики строят водопропускные трубы, приступили к строительству путепроводов. Первый путепровод — через автодорогу Кемерово — Юрга. Также вышли подрядчики на строительство моста. Инженерно-сложный объект — мост через реку Томь. Планируется экодук — это переход для животных. И строители сейчас на этой дороге работают, уже неоднократно в этом месте видели лосей».

По словам Шурыгина, дорогу планируется открыть в октябре 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поручению президента России Владимира Путина проект северо-западного обхода Кемерова включён в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование. Дорога соединит федеральную трассу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя Кемерово. Её протяженность — более 47,5 км.