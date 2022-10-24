Герат, Афганистан, , 15:23 — REGNUM Местные источники газеты «8 Собх» в афганской провинции Герат сообщают, что Камран Ализай, бывший председатель провинциального совета, находится в тюрьме в Кабуле.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Ализая по различным обвинениям, включая похищение человека. Некоторое время назад его арестовали и отпустили, но сейчас он вновь арестован.

Источники не сообщили подробностей о времени задержания Ализая.

Следует отметить, что в день взятия города Герат талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдачи штаба армейского корпуса «Зафар» Ализай выступил посредником между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и командованием корпуса. Он призывал к сдаче официальных лиц, поддерживавших предыдущую власть, включая Исмаил Хана.

Источники заявили, что Ализай добился от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистии для ряда военных и политиков провинции через день после падения Герата. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказали своего мнения по этому поводу.