Москва, , 15:20 — REGNUM Киев планирует замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом 24 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», — заявил Кириллов.

По его словам, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Москвы в применении тактического ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы».

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