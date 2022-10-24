Москва, 24 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Киев планирует замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом 24 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», — заявил Кириллов.

По его словам, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Москвы в применении тактического ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы».

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