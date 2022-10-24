Москва, , 15:20 — REGNUM По итогам заседания совета директоров ЦБ 28 октября ключевая ставка, скорее всего, будет сохранена на текущем уровне в 7,5% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ожидаем, что по итогам заседания совета директоров ЦБ 28 октября ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне в 7,5% годовых, — сказал он. — Судя по оперативным индикаторам потребительских расходов, эффекты частичной мобилизации не оказали негативного влияния на спрос в той мере, в которой это ожидалось ранее, текущая же динамика инфляции хотя и замедлилась, но осталась в положительной зоне».

При этом, как пояснил Сафонов, снижение инфляционных ожиданий на фоне развернувшейся динамики цен на товары повседневного спроса и растущей неопределённости в отношении доходов домохозяйств представляется очень маловероятным.

«Это в сочетании с отложенным проинфляционным эффектом мобилизации, а также ростом кассового исполнения государственного бюджета по расходам к концу года, создаёт ощутимые риски ускорения инфляции в 2023 году, в связи с чем, по нашим предположениям, Банк России предпочтёт сохранить ставку неизменной», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России в целом ведет достаточно консервативную политику.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ возьмет паузу в процессе снижения ключевой ставки — версия