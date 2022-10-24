Москва, 24 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. По итогам заседания совета директоров ЦБ 28 октября ключевая ставка, скорее всего, будет сохранена на текущем уровне в 7,5% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы ожидаем, что по итогам заседания совета директоров ЦБ 28 октября ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне в 7,5% годовых, — сказал он. — Судя по оперативным индикаторам потребительских расходов, эффекты частичной мобилизации не оказали негативного влияния на спрос в той мере, в которой это ожидалось ранее, текущая же динамика инфляции хотя и замедлилась, но осталась в положительной зоне».

При этом, как пояснил Сафонов, снижение инфляционных ожиданий на фоне развернувшейся динамики цен на товары повседневного спроса и растущей неопределённости в отношении доходов домохозяйств представляется очень маловероятным.

«Это в сочетании с отложенным проинфляционным эффектом мобилизации, а также ростом кассового исполнения государственного бюджета по расходам к концу года, создаёт ощутимые риски ускорения инфляции в 2023 году, в связи с чем, по нашим предположениям, Банк России предпочтёт сохранить ставку неизменной», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России в целом ведет достаточно консервативную политику.