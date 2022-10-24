Москва, , 15:20 — REGNUM Правительство РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российские регулярные чемпионаты. Об этом 24 октября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту России Владимиру Путину.

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«С РФС договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — сказал Чернышенко.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что крымские футбольные клубы могут войти в российские лиги, начиная с сезона 2023/24. Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов отметил, что лига работает над этим.

При этом министр спорта Крыма Шериф Османов заявил, что восемь команд с полуострова готовы участвовать в российских футбольных чемпионатах.

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