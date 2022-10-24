Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. За полгода с начала специальной военной операции Вооруженных Сил России от огня контролирумых киевским режимом ВСУ погибли порядка трёх тысяч мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко»).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Рудской отметил, что данные о погибших мирных жителях были предоставлены совместными центрами контроля и координации Донецкой и Луганской народных республик, военно-гражданскими администрациями Запорожской и Херсонской областей России, а также Харьковской области бывш. УССР.

«В ходе проведения специальной военной операции за период с 24 февраля по 26 августа 2022 года в результате огня со стороны ВСУ погибло более 2959 гражданских лиц, в том числе не менее 197 детей», — говорится в документе

Сергей Рудской добавил, что Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о числе жертв среди мирного населения на подконтрольных киевскому режиму территориях бывш. УССР.