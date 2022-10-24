Москва, , 15:19 — REGNUM Стабилизация экономики Китая, о которой отчиталось Государственное статистическое управление КНР, стала возможной благодаря нескольким факторам и в первую очередь благодаря прекращению локдаунов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-вторых, это экстренные меры поддержки. Например, Госсовет КНР 24 августа принял решение о новой квоте облигаций на 200 млрд юаней (29 млрд долларов) для поддержания развития энергетических компаний страны, — сказал Сафонов. — 10 млрд юаней выделено на поддержку сельского хозяйства, которое пострадало из-за засухи. Предполагается также выделение дополнительных 300 млрд юаней (44 млрд долларов) в виде квот на расходы на инфраструктуру и инвестиции банков. Это дополнительно к 300 млрд юаней, которые были выделены в конце июня. Кроме того, в текущем году КНР собирается снизить налоговую нагрузку на бизнес на 1 трлн юаней».

По его словам, преодолеть нестабильность в развитии экономики КНР можно в случае сокращения влияния локдаунов и поиска новых рынков сбыта в условиях обострения конкуренции с США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Китаю не удастся обогнать США раньше 2060 года.

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