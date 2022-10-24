Москва, 24 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. То, что ОПЕК+ не приемлет никакого диктата цен на нефть подтвердилось недавним решением по сокращению объемов добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Добыча нефти

«Оно было поддержано всеми участниками сделки и направлено на удержание высокого уровня цены на нефть даже при сезонном падении спроса.

Для российских нефтяных компаний и экономики в целом это весьма выгодно, поскольку фактический объем добычи РФ почти не сократится, а цена на энергоресурс будет значительно выше.

В большей степени это вредит экономике стран «большой семерки», в первую очередь, именно США, которые «распечатывают» нефть из стратегических запасов, пытаясь снизить цены.

Тем не менее обвинения США в отношении ОПЕК и России ни к чему не привели, американцам не удалось навязать свою политику ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Читайте также: Силуанов: ОПЕК+ считает невозможным для себя диктат цен на нефть