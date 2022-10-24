Диктат цен на нефть: США не удаётся навязать своё мнение ОПЕК+
Москва, 24 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. То, что ОПЕК+ не приемлет никакого диктата цен на нефть подтвердилось недавним решением по сокращению объемов добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Добыча нефти
«Оно было поддержано всеми участниками сделки и направлено на удержание высокого уровня цены на нефть даже при сезонном падении спроса.
Для российских нефтяных компаний и экономики в целом это весьма выгодно, поскольку фактический объем добычи РФ почти не сократится, а цена на энергоресурс будет значительно выше.
В большей степени это вредит экономике стран «большой семерки», в первую очередь, именно США, которые «распечатывают» нефть из стратегических запасов, пытаясь снизить цены.
Тем не менее обвинения США в отношении ОПЕК и России ни к чему не привели, американцам не удалось навязать свою политику ОПЕК+», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Читайте также: Силуанов: ОПЕК+ считает невозможным для себя диктат цен на нефть