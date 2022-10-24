При поддержке ЕР детям Херсона в Крым доставлены теплые вещи
Алушта, Крым, 24 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Волонтеры помогают херсонцам, которые выезжают в другие регионы России. Одни группы оказывают содействие в перемещении маломобильных граждан, другие встречают людей в пунктах временного размещения. Кроме этого, участники гуманитарной миссии «Единой России» отрабатывают адресные заявки от жителей. Так, например, добровольцы отвезли теплые вещи детям, которые сейчас отдыхают в одном из лагерей Крыма, по просьбе их родителей.
Он также рассказал, что было решено не оставлять без внимания и воспитанников херсонского дома малютки, которых накануне в Крым эвакуировали вместе с коллективом социального учреждения. Детям отвезли теплые носочки, варежки, жилетки и меховые пинетки. Всего было перевезено более 50 малышей в возрасте от 4 месяцев до 4 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемещение мирного населения с правобережной территории Херсонской области и Херсона продолжается. Для жителей организованы пункты временного размещения как в республике Крым, так и близлежащих регионах. В Крыму, Ставрополье вынужденно покинувшие Херсон и правобережную часть области уже могут оформить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также жилищный сертификат. Оформление документов производится в центрах «Мои документы».