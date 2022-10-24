Москва, 24 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 октября проведёт в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает 24 октября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Эмбало также является председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Президенты России и Гвинеи-Бисау обсудят развитие двусторонних отношений и международную тематику, а также подготовку к саммиту «Россия — Африка», который состоится в 2023 году в Санкт-Петербурге.