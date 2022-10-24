Москва, 24 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Центральный банк вообще ведет достаточно консервативную политику — не рискует, не смягчает особый контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

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«По мнению многих экспертов, для нормальной инвестиционной и кредитной деятельности в стране ставка должна быть ниже 5%, — сказал Юденков. — Но и возможное решение Центрального банка не менять ставку тоже можно понять: в октябре инфляция начала расти. Есть опасения, что снижение ставки может спровоцировать необоснованный рост кредитования, отсюда и предположения о том, что ставка сохранится. Центральный банк вообще ведет достаточно консервативную политику — не рискует, не смягчает особый контроль. Можно предположить, что они возьмут паузу. Но насколько, непонятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как может измениться ключевая ставка, рассказал экономист Вадим Ковригин.