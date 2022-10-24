Брянск, 24 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Дополнительные 93,662 млн рублей из федерального бюджета получит Брянская область на расселение аварийного жилья. Об этом 24 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

На территории региона необходимо обеспечить переселение 2 079 граждан. Общая площадь аварийного жилищного фонда превышает 25,7 тысячи кв. метров, признанного таковым до 1 января 2017 года. Основная доля ветхого жилья, подлежащего расселению, находится в Брянске. Из областного бюджета дополнительно выделено 241,7 млн рублей на строительство в Бежицком районе 138-квартирного дома, его планируются сдать в 2023 году.

«Уже завершена процедура по переселению граждан на территории Белоберезковского, Трубчевского и Мглинского городских поселений, а также города Фокино. Близки к завершению мероприятия, предусмотренные программой в городах Карачев, Дятьково и посёлке Выгоничи. В настоящее время ведётся работа по расселению аварийного фонда в Брянске, Клинцах и посёлке Локоть», — отметил глава региона.

В полном объёме завершить мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, брянские власти рассчитывают до конца 2023 года.