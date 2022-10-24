Кандагар, Афганистан, , 15:17 — REGNUM Источники газеты «8 Собх»в провинции Кандагар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали главу радио «Голос нации» Бисмиллу Ватандуста и двух журналистов, Шир Ахмада Нури и Аттауллу Зара.

Кандагар Michael O'Connor

Нури был арестован на своём рабочем месте по обвинению в деятельности против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ватандуст — в своём доме, а Зар — на рынке.

По словам источников, информации о судьбе этих людей нет.

Представители пресс-службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщают, что Аттаулла Зар арестован за совершение уголовных преступлений, а Бисмиллах Ватандуст — за стычку с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они ничего не говорят о Шир Ахмаде Нури.

Согласно отчету Центра афганских журналистов, медиасреда в стране значительно ухудшилась после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) летом 2021 года.

Центр зафиксировал в общей сложности 245 случаев нарушения свободы СМИ в стране за последний год. Не так давно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановили действие интернет-домена газеты «8 Собх» и Zawiya Media, и это вызвало бурную реакцию.

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