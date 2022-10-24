Москва, , 15:16 — REGNUM Снижение курса юаня — это очередная попытка экономических властей КНР стимулировать экспорт китайской продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что китайский регулятор понизил курс юаня к доллару до нового минимума.

Юань

«Это происходит на фоне замедления внешнеторгового оборота, — объяснил Сафонов. — Например, в августе китайский экспорт достиг 314,9 млрд долларов, что на 7,1% выше год к году против роста на 18% год к году в июле, а импорт равнялся 235,5 млрд долларов — на 0,3% выше год к году (в июле +2,3% в годовом выражении). Внешнеторговое сальдо в августе сократилось до 79,4 млрд долларов в августе против 101,3 млрд долларов в июле».

При этом, как подчеркнул Сафонов, снижение курса юаня выгодно для России с точки зрения увеличения объема закупок, но невыгодно с точки зрения экспорта.

«Поскольку ЦБ КНР очень осторожно подходит к снижению курса юаня по отношению к доллару из-за опасения бегства капиталов, то до конца 2022 года снижаться он будет только в случае общемирового укрепления доллара», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщалось ранее, Народный банк Китая понизил курс юаня до 7,123 юаней за 1 доллар.