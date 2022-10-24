Тель-Авив, Израиль, , 15:16 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц переговорил по телефону со своим киевским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал поддержку со стороны Израиля, однако уточнил, что из-за «оперативных ограничений» Израиль не может передать Киеву оружие. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Бени Ганц srael Defense Forces

По заявлению пресс-службы, Ганц получил свежую информацию о ходе боевых действий и выразил соболезнования в связи с гибелью людей и тяжелой гуманитарной ситуацией в б. УССР.

Ганц подчеркнул, что Израиль оказывает гуманитарную поддержку и помощь в спасении жизней, поставляя оборонные системы.

Министры договорились провести в ближайшее время переговоры о поставке Израилем систем оповещения гражданского населения и оставаться на связи в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

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